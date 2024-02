Rudolstadt. Zwei Bewerber und ein Bekenntnis - Ein Stimmungsbild

Am 26. Mai wird auch in Rudolstadt ein neuer Bürgermeister gewählt. Bisher sind es zwei Bewerber, die verbindlich ihre Kandidatur angekündigt haben. Amtsinhaber Jörg Reichl tritt ein weiteres Mal für die Wählervereinigung Bürger für Rudolstadt an. Es würde, sofern er gewählt wird, seine vierte Amtszeit sein.