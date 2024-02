Uhlstädt. Vor laufender Kamera erteilt der Betreiber den anwesenden Medienvertretern ein „Hausverbot“ - Nominierung hinter verschlossenen Türen

Einer der Betreiber des Gasthauses „Goldenes Roß“ in Uhlstädt, das nach externen Recherchen von Thüringer Neonazis übernommen wurde, hat am Sonntag den anwesenden Pressevertretern, die über die Nominierung der AfD-Landtagskandidaten in den Wahlkreisen 28 und 29 berichten wollten, vor laufender Kamera einen „Platzverweis“ und ein „Hausverbot“ erteilt. Betroffen davon war neben dem Reporter der Ostthüringer Zeitung ein Kamerateam des MDR.