Uhlstädt. Im „Goldenen Roß“ in Uhlstädt ging es am Sonntag zeitweise hoch her - Pressevertreter wurden von der Versammlung ausgeschlossen

Ihre Direktkandidaten für die Wahl des Thüringer Landtags in den Wahlkreisen 28 und 29 (Saalfeld-Rudolstadt I und II) bestimmte die Alternative für Deutschland (AfD) am Sonntag im Gasthaus „Zum Goldenen Roß“ in Uhlstädt. Dabei lud die in Umfragen führende Partei zu zwei getrennten Nominierungsversammlungen ein..