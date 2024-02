Bad Blankenburg. Etwa 120 Fahrzeuge waren am Sonntagnachmittag unterwegs zwischen Watzdorf und dem Stadthallen-Parkplatz.

Erneut haben Landwirte, Gewerbetreibende, Selbstständige und Sympathisanten aus der Region gegen die Politik der Ampelregierung protestiert. Etwa 120 Fahrzeuge setzten sich aus diesem Anlass am Sonntagnachmittag von Watzdorf aus in Richtung Bad Blankenburg in Bewegung, wo man sich auf dem Stadthallen-Parkplatz zu einer Kundgebung mit Bürgergespräch versammelte. Mehr als 200 Menschen waren dazu gekommen.