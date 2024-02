Bildzeilen: Büttenabend 1: Herein mit dem närrischen Verein. Wenn der Saal in der Bad Blankenburger Stadthalle vibriert und Narren tanzen, schunkeln, singen, lästern und toben, dann feiert der Carnevalsverein aus der Fröbelstadt seinen Büttenabend. Büttenabend 2: Ronny I. und Julia I. als Prinzenpaar von Kurschanien begrüßen die Besucher in der ausverkauften Narrhalla. Büttenabend 3: Ein Lichtblick ist da an diesem Abend das Büttenredner-Nachwuchstalent Falk Phineas mit gerade mal 10 Jahren. Büttenabend 4: Großen Beifall erntete auch das Männerballett für seine exzellente tänzerische Umsetzung des Themas „(T)Raumschiff Surprise“. Büttenabend 5: In die Herzen der Zuschauer tanzten sich die großen und kleinen Mariechen. Büttenabend 6: Die Showtanzgruppe zeigte mit ihrem Tripp nach New York eine bärenstarke Leistung. Büttenabend 7: Wieland Henze lieferte einen überzeugend-pointierten Beitrag als „KI in der Bütt“ ab. © Roberto Burian | Roberto Burian