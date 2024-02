Rudolstadt-Schwarza. Zur Brandursache wird noch ermittelt

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Rudolstadt-Schwarza wurde die Feuerwehr am Montagvormittag gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde bereits starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Mehrere Trupps unter Atemschutztechnik sind daraufhin in das Gebäude gegangen. So konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Dazu wurde eine Schlauchleitung zu dem nächsten Hydranten einige Meter entfernt gelegt.