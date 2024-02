Uhlstädt. Bereits im Oktober in Zeigerheim erfolgte Nominierung der Kandidaten soll laut Uhlstädter Beschluss demnächst wiederholt werden

Manchmal verliert man. Und manchmal gewinnen die anderen. So wie im Oktober in der „Liske“ in Zeigerheim die Parteifunktionäre der AfD um Verena Sigmund, Brunhilde Nauer und Thomas Benninghaus eine ganze Reihe von Niederlagen einstecken mussten, erging es am Sonntag im „Goldenen Roß“ in Uhlstädt dem Lager um den Rudolstädter AfD-Landtagsabgeordneten Karlheinz Frosch und Andreas Spanjer aus Lehesten. Sie unterlagen den vom Kreis- und Gebietsvorstand vorgeschlagenen Landtagskandidaten Thomas Benninghaus (Wahlkreis 28) und Denis Häußer (Wahlkreis 29) jeweils deutlich – und mussten am Ende eines langen Partei-Tages auch noch zur Kenntnis nehmen, dass die AfD-Liste für die Kreistagswahl am 26. Mai noch einmal neu gewählt werden soll. Bisher stehen dort Frosch auf Platz 1, Spanjer auf Platz 3.