Uhlstädt-Kirchhasel. Neue gesetzliche Regelungen beim Bauschutt beeinflussen den Zeitplan für das Gerätehaus Großkochberg - Start der Einwohnerversammlungen

Veränderungen gibt es im Zeitplan für die größte Investition der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in den kommenden Jahren. Für den langersehnten Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Großkochberg muss zunächst das alte Objekt weichen. „Der Abriss sollte eigentlich schon Mitte Januar beginnen, verzögert sich aber wegen der neuen Bauschutt-Verordnung“, sagte Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Abbruch des Objektes am Ortsausgang von Großkochberg in Richtung Clößwitz wurde durch die Gemeinde ausgeschrieben.