Rudolstadt. Was ein Beschluss im Wirtschaftsausschuss bedeutet und wie es jetzt weiter geht

Beschlossen und verkündet wurde es bereits im November 2022: Auf der ehemaligen Deponie auf der Debra in Rudolstadt soll eine große Photovoltaik-Anlage entstehen. In Abstimmung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) wurde das Planungsverfahren in Gang gesetzt. Dafür erforderlich sind die Aufstellung eines Bebauungsplanes und eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Die erste Auslegung der Unterlagen im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Sommer 2023.