Saalfeld. Ein rumänischer Straßenhund bekam eine zweite Chance und ist nun Lesehund an der Marco Polo Schule

Urmel hatte es nicht leicht. Das weiß Gertrude Reiber, die Urmel bei sich aufgenommen hat. Sie weiß nur so viel: Der Straßenhund aus Rumänien hatte niemanden, der sich um ihn kümmerte. „Urmel musste sein Futter aus Mülltonnen suchen“, weiß die 71-jährige Bad Blankenburgerin. Im Oktober 2018 wurde er eingefangen und zunächst in ein rumänisches Tierheim gebracht, dann durfte er nach Deutschland in eine Pflegestelle. Seit zwei Jahren ist er bei Gertrude Reiber und ihrem Partner Peter Linde, die seine gutmütige Art erkannten und nun mit ihm die Marco Polo Schule in Saalfeld unterstützen. Denn Urmel ist ein Lesehund.