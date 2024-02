Saalfeld/Erfurt. Maik Kowalleck zu neuem Gesetzentwurf der CDU: „Ehrenamt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt braucht konkrete Unterstützung“

Der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) brachte zur vergangenen Landtagssitzung einen ganzen Katalog von Maßnahmen zur Unterstützung und Stärkung ehrenamtlicher Arbeit ein. Der entsprechende Gesetzesentwurf seiner Fraktion wurde zur vergangenen Landtagssitzung erstmals im Thüringer Landtag beraten – und wäre einzigartig in ganz Deutschland. „Wir wollen den Ehrenamtlichen im Landkreis konkret helfen, denn ihre Arbeit hält unser gesellschaftliches Miteinander am Leben“, wird der 49-Jährige in einer Mitteilung der CDU zitiert. Viele Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, hätten das Gefühl, dass sie mehr und mehr belastet werden, dass ihnen mehr und mehr Kosten und Bürokratie auferlegt werden, sagte Kowalleck.