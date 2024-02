Saalfeld-Rudolstadt. Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen hat die Überschreitung von Meldestufen prognostiziert. An der Saalekaskade wurde vorsorglich die Wasserabgabe erhöht

Sturm hatte es schon die ganze Nacht gegeben, seit den Morgenstunden des Mittwochs kommt auch der Dauerregen dazu. Erhöhte Wachsamkeit also dort, wo es bereits vor einem Monat das erste Hochwasser des Jahres 2024 gegeben hatte: An der Schwarza in Katzhütte droht den Experten der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen zufolge am Freitag Morgen die Wiederholung des Szenarios von Anfang Januar. Am Mittwoch Morgen reicht die Prognosekurve noch nicht weiter, weswegen aktuell nur vom Überschreiten des Pegelwertes für den sogenannten Meldebeginn ausgegangen wird.