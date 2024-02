in der Brudergasse vermisste ein junger Mann sein Zweirad. So ist es in Wirklichkeit vom Abstellort verschwunden

Ein junger Mann rief am späten Dienstag Nachmittag aufgeregt die Polizei an. Sein Moped sei in der Brudergasse geklaut worden, dabei habe er es nur wenige Stunden dort abgestellt.