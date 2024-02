Schwarzatal/Erfurt. Susanna Karawanskij beteiligte sich zum Auftakt bei strömendem Regen an einer Baumpflanzaktion im Kirchenwald

Am Aschermittwoch - also in einer Woche - startet erneut die Aktion „Autofasten. Alltag neu erfahren“ in Thüringen. Sie soll dazu anregen, über das eigene Mobilitätsverhalten nachzudenken und in der Fastenzeit bis Karsamstag (30. März) öfter mal das Auto stehen zu lassen und Alternativen auszuprobieren. Gezielte Werbung, spezielle Angebote („Fastentickets“) und Aktionen sollen das Ausprobieren des öffentlichen Personennahverkehrs und von Carsharing sowie den Umstieg auf das Fahrrad erleichtern. Zum Auftakt wurde am Mittwoch im Beisein von Susanna Karawanskij, Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, zur Start-Pflanzung mit 100 Bäumen für den Autofasten-Wald im Schwarzatal eingeladen.