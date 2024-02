Bad Blankenburg. Zwischen Bürgergeld, Verwaltungskosten und Abzügen auf dem Lohnzettel

Aufgrund eines Briefes, den Michael Bielert, Geschäftsführer der gleichnamigen Stadtmühlenbäckerei in Bad Blankenburg, an Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee schickte, räumte der Minister am Mittwochvormittag auf seiner Tour einen Halt an dem Bad Blankenburger Standort ein, um dort mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Nach einer kurzen Führung durch die Backstube kamen die ernsten Themen zur Sprache, die Michael Bielert unter den Nägeln brannte. Er findet: „Seit gut 25 Jahren ist wirtschaftspolitisch vieles schiefgelaufen.“