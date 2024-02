Saalfeld. Polizei in Saalfeld sucht mögliche Zeugen der Straftat, die am Mittwoch gegen 13 Uhr bemerkt und angezeigt wurde

Unwillkommenen Besuch hatte eine Autowaschanlage in der Saalfelder Pestalozzistraße. Wie am Mittwoch, dem 7. Februar, kurz vor 13 Uhr bemerkt wurde, hebelten Unbekannte in einem nicht näher bestimmten Zeitraum mit einem Werkzeug einen dortigen Staubsaugerautomaten auf.