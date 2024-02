Saalfeld. Ökumenischer Gemeindefasching für einen guten Zweck

„Hinter den Kulissen in Paris“ war das diesjährige Thema beim ökumenischen Gemeindefasching im katholischen Gemeindesaal in Saalfeld. Im vollgefüllten Saal haben die Gäste ein Programm mit Sketchen und Aufführungen des Männerballetts erleben dürfen. Am Ende gab es noch eine Versteigerung einer Requisite von einem der Sketche, bei der 1000 Euro an Spenden zusammenkamen.