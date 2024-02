Lichte. Das Ende einer Tradition: Nach Abschluss des Verfahrens hinterlässt die Design House Lichte GmbH Schulden in sechsstelliger Höhe.

Traditionen sterben leise. In Lichte, seit fünf Jahren Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, ist in den Jahren nach der Wende so etwas wie das Herzstück des Ortes zu Bruch gegangen. Hier ist so gut wie alles „ehemalig“. Ein ehemaliger Urlauberort, der als ehemals selbstständige Gemeinde mit einem ehemaligen Verwaltungssitz zum Kreis Saalfeld-Rudolstadt gehörte. Wahrscheinlich gibt es bald auch ein ehemaliges Schwimmbad, denn in der vergangenen Saison blieb es mangels Pächter geschlossen.