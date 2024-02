Saalfeld. Verbraucherzentrale Thüringen mit Vortrag im Landratsamt

Mit sich hartnäckig haltenden Ernährungsmythen räumte am Dienstagnachmittag Vera Schrodi, Fachberaterin Ernährung bei der Verbraucherzentrale Thüringen, im Landratsamt in Saalfeld auf. Die Diplom-Ökotrophologin erklärt anhand einfacher Beispiele, wie man im Alltag Kalorien sparen und sich gesünder ernähren kann. Vorzugsweise geht es bei dem Vortrag unter der Überschrift „Kleine Veränderungen, große Wirkung“ um Ernährungs- und Einkaufstipps für Menschen ab 50 Jahren - jedoch gibt es auch allgemeingültige Tipps, die jeder in sein Leben einflechten kann.