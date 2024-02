Könitz. Eine Versorgungsidee umgesetzt- Rouladen und Klöße aus dem Automaten

Anlässlich der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin verrieten Sebastian Lindig von der Landfleischerei Lindig und Jörg Seifert, Geschäftsführer vom Thüringer-Wald-Shop, ihr Vorhaben bereits. Am Donnerstag war es in Könitz nun soweit: Die „Kiste“ wurde der Öffentlichkeit vorgestellt und quasi übergeben.