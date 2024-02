Oberweißbach. Wie Ole Krautkrämer und Gaetano Fichera für die Kleine Hufeisennase ein sicheres Winterquartier im Bergbahnland hergerichtet haben.

Wer immer in letzter Zeit einen Spaziergang durch die Umgebung von Oberweißbach hinauf zum Kirchberg unternommen hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an Eingängen in den Untergrund vorbeigekommen. Sie waren früher weitgehend sich selbst überlassen und fast vergessen. Und sie sind es inzwischen nicht mehr. Die Ursache trägt ein Etikett: NALAP.