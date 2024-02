Königsee. Die nächste Aktion örtlicher Agrarbetriebe und Unternehmen ist für Freitagnachmittag im Kreis Saalfeld-Rudolstadt geplant

„Klingt gefährlich“, meinte ein Königseer auf einer lokalen Facebookseite der Rinnetalstadt zu dem Aufruf, der zumindest ungewöhnlich ist: An der B 88, gegenüber der Avia-Tankstelle, soll an diesem Freitag ab 17 Uhr ein Mahnfeuer lodern. „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“, heißt es in dem Aufruf zu der Aktion örtlicher Agrarbetriebe und Unternehmen.

Das Mahnfeuer an der Gehrener Straße, am Ortsausgang in Richtung Dörnfeld an der Heide, ist bereits die zweite derartige Aktion. Bereits am 19. Januar hatte es zwischen Ober- und Unterköditz ebenfalls an der B 88 eine Protestaktion von Bauern und anderen Unternehmen gegeben. Damals hatten rund 100 Leute auf einem verschneiten Feld gegen die Politik der Bundesregierung protestiert.

Mit dem Fasching, der kurz vor dem Rosenmontag auf seinen Höhepunkt zustrebt, kommt man in Königsee jedenfalls nicht ins Gehege. Weil die Turnhalle wegen eines Wasserschadens nicht nutzbar ist, wurde die 632. Saison des „Unweisen Rates Königsee“ kurzerhand in den März verlegt.