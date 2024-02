Saalfeld. Von Christian Sparsbrod, Pfarrer und Klinikseelsorger aus Saalfeld

Der Apostel Paulus hat mehrere Briefe geschrieben. Sie stehen in der Bibel und beinhalten so starke Sätze wie: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe aber ist die größte unter ihnen.“ Paulus war Christ. Aber er war auch Jude und die Liebe galt auch seinem Volk. Er hätte sicher in dieser Woche einen „Brandbrief“ geschrieben: In Berlin ist ein Jude zusammengeschlagen worden von einem Judenhasser aus arabischen Kreisen. Er muss mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus behandelt werden. Wenn Juden in unserem Land wieder Angst haben müssen, dann betrifft mich das: „Nie wieder ist jetzt!“. Ach so, Brandbriefe werden geschrieben, wenn etwas ganz dringend ist, ursprünglich als Bestätigung für ein abgebranntes Haus, um Hilfeleistungen zu bekommen.