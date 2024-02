Rudolstadt. Nachgehakt: Was der Betreiber zur Ursache sagt und wann sich das wieder ändert

Am Anfang sah es nach einem vorübergehenden Umstand aus. Inzwischen aber ist es ein seit Monaten anhaltender Dauerzustand: Die Schranke am ebenerdigen Parkplatz an der Galeria Rudolstadt ist permanent offen. Ein- und Ausfahrten sind jederzeit möglich, das Entrichten der Parkgebühr bei einer Parkdauer über eine Stunde hinaus entfällt.