Bad Blankenburg. Viel wurde in und um das Gotteshaus in den letzten Jahren schon erneuert. Dieses Jahr geht es weiter. Wann ein großes Fest zum Abschluss geplant ist

In einer Stadt gibt es nicht nur Menschen, sondern auch Häuser. Die Gebäude erzählen viele Geschichten – wenn man sie zu verstehen weiß. Die Stadtkirche St. Nicolai in Bad Blankenburg gehört zu den ältesten Baudenkmälern der Stadt, neben dem Rathaus und der Burg Greifenstein. Das Gotteshaus ist mit seinen 450 Sitzplätzen ganzjährig nutzbar. In ihm finden neben den Gottesdiensten unter anderem Konvente und zahlreiche Konzerte statt.