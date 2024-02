Saalfeld. Die letzten Proben vor der Premiere am Wochenende: Was das Stück so besonders macht

Es ist Freitagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Im Meininger Hof in Saalfeld wird es langsam still, die Stimmen werden leiser, das Gewusel löst sich auf. Nur hinter manchen Türen sind starke Stimmen zu hören, die die Tonleitern hoch und runter singen, von leise zu laut wechseln, zwischen kräftig und zart. Die Sänger singen sich ein. Die letzte Probe vor dem Auftritt wird in wenigen Minuten beginnen. Die Kostüme tragen sie bereits. Jetzt wird es ernst: Am Samstag und am Sonntag wird im Meininger Hof „Die Hochzeit des Figaro“ aufgeführt.