Bad Blankenburg. Für den 21. Juni werden Musiker gesucht und Plätze, wo sie auftreten können

Am 21. Juni findet wieder die „Fête de la Musique“ in Bad Blankenburg statt. Musiker, die an diesem Tag zum Gelingen der Veranstaltung beitragen möchten, sind herzlich willkommen. In diesem Rahmen werden auch Personen gesucht, die den Musikern einen Platz für ihren Auftritt zur Verfügung stellen können.

Wer Interesse hat, als Musiker aufzutreten oder diesen einen Platz für den Auftritt zur Verfügung zu stellen, kann sich per E-Mail an die Verantwortlichen: kultur@bad-blankenburg.de oder jugendhaus@awo-rudolstadt.de. red