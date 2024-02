Saalfeld. Die Musikschullehrerin stellte dabei auch ihre neue CD vor.

Die Saalfelderin Steffi Charles rockte am Samstagabend die „Kleine Bühne“ in Saalfeld. Vielen ist die Musikerin als Musikschullehrerin der „Ton-Art“ bekannt, dessen Leiter Martin Jahn das Konzert an den Saiten unterstützte.