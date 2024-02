Rudolstadt. Beirat trifft sich zu Jahresauftakt – Landrat betont Unverzichtbarkeit des Einsatzes der Ehrenamtlichen

Der Naturschutzbeitrat und die Naturschutzbeauftragten des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt trafen sich zum Jahresauftakt am „Stammsitz“, im Haus III des Landratsamtes in die Schwarzburger Chaussee 12 in Rudolstadt. Das eigentlich als Dankeschönveranstaltung zum Jahresende geplante Treffen wurde nun kurzerhand zum Jahresauftakt umfunktioniert. Organisiert hatte es Alexandra Koschmieder, die im Sachgebiet Naturschutz für die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat zuständig ist.