Saalfeld. Das Haus in der Langen Gasse brannte bereits mehrmals. Nun wächst der Druck auf die Eigentümer. Ein möglicher Käufer wäre die Stadt.

Wer mit einer Suchmaschine im Internet unter den Stichworten „Brand in der Langen Gasse in Saalfeld“ sucht, der wird gleich mehrmals fündig. Schon im Mai 2015, in der Nacht zum Pfingstsonntag, mussten gleich mehrere Feuerwehren anrücken, um die Flammen in einem leerstehenden Wohnhaus zu löschen. Schon damals schrieb diese Redaktion von einem „erneuten Brand“ an dieser Stelle. Zuletzt war das verlassene Haus Mitte Dezember 2023 wegen eines Brandes Ursache für einen Einsatz von Feuerwehren, Rettungskräften und Polizei, die Redaktion berichtete.