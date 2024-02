Gräfenthal. AWO Begegnungsstätte hatte zum Fasching geladen

Gräfenthal. Neben Kinderfaschingsveranstaltungen und dem Fasching in Lichtenhain bei Gräfenthal, war die Rosenmontagsfeier in der AWO die einzige Faschingsveranstaltung in Gräfenthal. Es ist leise geworden in der früheren Faschingshochburg. Da gab es einmal Umzüge von Groß und Klein, in den Gaststätten war Stimmung, eine Faschingszeitung brachte die neuesten Kuriositäten unters Volk und dem Prinzenpaar wurde sogar der Rathausschlüssel übergeben.