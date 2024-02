Zusammenstoß ereignete sich im Stadtteil Schwarza an der Einmündung eines Supermarkt-Parkplatzes in die Schwarzburger Straße

Es war noch dunkel, als ein 54-Jähriger mit seinem Pkw am Dienstag gegen 5 Uhr im Stadtteil Rudolstadt-Schwarza von der Anne-Frank-Straße kommend auf die Schwarzburger Straße fahren wollte. Beim Linksabbiegevorgang - so Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld im Morgengespräch mit unserer Redaktion - übersah der Autofahrer einen 50-jährigen Radfahrer auf der bevorrechtigten Schwarzburger Straße. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, wurde aber vorsichtshalber trotzdem mit einem Rettungswagen in die Thüringen-Kliniken gebracht.