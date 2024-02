Saalfeld. Im Anglerheim am Weidig steigt am 27. April eine große Jubiläumsparty. Ein Gespräch über Hechte, Schwarzangler und das Fische-Töten.

Der Angelverein Saalfeld e.V. geht einem großen Tag entgegen. Derzeit laufen die Vorbereitungen darauf auf Hochtouren, denn am 27. April feiert der Verein mit Sitz im Anglerheim am Weidig sein 100-jähriges Gründungsjubiläum - und das mit allen, die Lust aufs Mitfeiern haben. Weniger Tage zuvor, am 24. April, gibt es einen kleinen Festakt mit geladenen Gästen, also der örtlichen und regionalen Politikprominenz und den Sponsoren, „ohne die ein Verein nicht existieren kann“, wie Ehrenvorstand Friedrich Bethke am Donnerstagabend gegenüber der Redaktion erklärte.