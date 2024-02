Saalfeld. Erneut ist der Traditionszirkus auf dem Saalfelder Weidig - mit einer neuen Show und einer schon bekannten und liebenswerten Würgeschlange.

Derzeit gastiert wieder der Zirkus „Atlantik“ in Saalfeld. Auf dem Festplatz am Weidig hat der Traditionszirkus sein großes Veranstaltungszelt aufgebaut. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Zirkus in der Feengrottenstadt ist, wie Artist Sandro Köllner gegenüber der Redaktion erklärte. Gezeigt werde in diesem Jahr eine völlig neue Show, sodass jeder Gast schöne Überraschungen erlebe, selbst wenn er in den vergangenen Jahren bereits einmal im Atlantik-Zelt zu Gast war.

Sandro Köllner und seine Boa Constrictor namens „Paula“, eine liebenswerte Würgeschlange. © OTZ | Guido Berg

„Manege frei“ heißt es noch bis Sonntag, 18. Februar. Sandro Köllner zufolge beginnen die Vorstellungen am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Wenn auch viel Neues geboten wird, „etwa tschechische Hochleistungs-Artisten“, so werden doch auch in Saalfeld-Rudolstadt bereits alte Bekannte mit dabei sein - etwa die Boa Constrictor namens „Paula“, mit der Sandro Köllner bereits 2021 für einen Besuch der Zirkus-Vorstellung warb. Auch mit in der Mange sein werden Magan, Struppi, Soleika und Felix.

In der Pause Spaß haben beim Kamele-Reiten und auf den Hüpfburgen

Dabei handelt es sich um ausgewachsene Kamele, auf denen Kinder in der Pause auch reiten dürfen, versichert Sandro Köllner. In der Pause gebe es zudem eine Schlangen-Show und diverse Hüpfburgen. Die Vorstellung, informiert der Artist, dauere jeweils etwa zwei Stunden.