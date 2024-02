Bad Blankenburg. Die ausverkaufte Stadthalle nahm sein Programm „Mit Geduld und Spucke“ und mit Begeisterung auf

Charakteristisch ist sein sächsischer Dialekt - Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle hat sein Programm „Mit Geduld und Spucke“ am Freitagabend vor ausverkauftem Saal in Bad Blankenburg auf die Bühne gebracht. Wie kaum ein zweiter Kabarettist in Deutschland polarisiert der Sachse mit seinen Texten. Dabei versteht er sich mit seinem Publikum vor allem bei dem, was unhörbar zwischen den Zeilen liegt.