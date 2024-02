Rudolstadt. Ein Besuch am ersten Tag der Vorbesichtigung für die inzwischen 108. Frühlingsauktion im Hause Wendl

Zu den üblichen Flanierern an einem Samstagvormittag gesellten sich am 17. Februar noch solche mit einem besonderen Ziel ein wenig abseits der üblichen Einkaufsrouten. Denn tatsächlich gab es in der neoklassizistischen Villa in der August-Bebel-Straße 4 auch nichts zu kaufen. Zumindest nicht im Moment. Seit Samstag und noch bis einschließlich Dienstag laufen die Vorbesichtigungen im Kunstauktionshaus Wendl, denn am 21. Februar beginnt die 108. Aktion, die in ihrem Titel die Hoffnung fast aller trägt: Frühlingsauktion.