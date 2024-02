Saalfeld. Frau fährt mit ihrem Hyundai auf einer kurvigen Landstraße die Böschung hinunter - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Kein schönes Wochenende erlebte eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Sie wurde bei einem Unfall am Sonnabend gegen 13.40 Uhr leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Saalfeld befuhr die Frau mit ihrem Pkw Hyundai zu dieser Zeit die Landesstraße L 2391 von Clößwitz kommend in Richtung Großkochberg. Im Verlauf einer Linkskurve sei sie - vermutlich aus Unachtsamkeit - über die Bankette am Straßenrand gekommen und nach rechts eine Böschung hinuntergefahren, sagte Polizeisprecherin Ivonne Weitzdörfer-Zille. Anschließend habe sie einen Straßenbaum touchiert und sei danach mit einem zweiten Baum zusammengestoßen.

Totalschaden am Unfallfahrzeug

Im Einsatz waren neben den Polizeibeamten auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Großkochberg mit einem Tanklöschfahrzeug. „Vor Ort sicherten wir die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsmittel des verunfallten Fahrzeuges auf“, so Ortsbrandmeister Nico Freitag.

Das verunfallte Fahrzeug der Kompaktklasse erlitt einen Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden.