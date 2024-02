Bad Blankenburg. Unweit der Burg Greifenstein sind derzeit fleißige Handwerker am Arbeiten - was genau gemacht wird und welche Vorhaben es für 2024 gibt

Schon von Weitem ist das Hämmern, Sägen und Bohren zu hören. Unweit der Burg Greifenstein sind derzeit fleißige Helfer am Werkeln. Nach Jahren intensiver Nutzung ist das eine oder andere am Domizil der Bad Blankenburger Pfadfinder in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt wird Abhilfe geschaffen.