Gera/Uhlstädt. Ende Februar soll entschieden werden, ob die bereits erfolgte Nominierung der Kandidaten für die Kreistagswahl wiederholt werden darf

Darf die AfD Saalfeld-Rudolstadt ihre Kandidaten für die Wahl des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt so oft wählen, bis das Ergebnis passt? Oder werden durch ein Rückgängigmachen der bereits im Oktober in Zeigerheim erfolgten Abstimmung die Rechte des gewählten AfD-Spitzenkandidaten Karlheinz Frosch in unverantwortlicher Weise verletzt? Mit diesen Fragen, die seit Monaten die Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) in Saalfeld-Rudolstadt spalten, muss sich die 3. Zivilkammer des Landgerichts Gera am Nachmittag des 29. Februar beschäftigen.