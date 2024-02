Saalfeld/Gräfenthal. Der Autor über den unfreiwilligen Test der Feuerwehr-Einsatzbereitschaft an einem Wochentag und eine beruhigende Erkenntnis für den Bürger

Wer die tatsächliche Einsatzbereitschaft von Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum testen will, der sollte die Kameraden an einem Vormittag in der Woche alarmieren. Dann sind die einen ein paar hundert Kilometer weiter auf Montage, die anderen im Auftrag ihres Arbeitgebers unterwegs und noch andere haben ganz andere Igel zu bürsten. Wohl dem, der dann noch einen Trupp zusammenkriegt!