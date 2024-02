Rudolstadt/Saalfeld. Bundesweiter „Tag der Archive“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Essen und Trinken“ – Kreisarchiv ist am 2. März von 10 bis 14 Uhr dabei

Am 2. März 2024 öffnet das Kreisarchiv des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, welches sich in Rudolstadt in der Schwarzburger Chaussee 12 befindet, seine Tore für Interessierte zum bundesweiten „Tag der Archive“. Von 10 bis 14 Uhr haben Besucher an diesem Tag die Möglichkeit, Einblicke in die Bestände mit Führungen durch die Magazine sowie einer kleinen Archivalien-Ausstellung zum Thema „Essen und Trinken“ zu bekommen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. Die Führungen durch das Magazin sind um 11 und 13 Uhr geplant.

„Wer schon immer einmal Opas Briefe lesen oder wissen wollte, was in Urgroßmutters Tagebuch steht, kann diese gern mitbringen - das Kreisarchiv gibt Lesehilfe“, verspricht Kreisarchivar Martin Gretscher. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht er für umfassende Auskünfte zur Verfügung.

Zum Hintergrund des Archivtages

Alle zwei Jahre wird seit 2001 am bundesweiten „Tag der Archive“ die öffentliche Aufmerksamkeit ganz besonders auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive gelenkt. Viele hundert Archive unterschiedlichster Archivsparten öffnen an den Aktionstagen für die Bürgerinnen und Bürger ihre Türen und präsentieren sich mit interessanten Programmen der Öffentlichkeit.

Der diesjährige „Tag der Archive“ findet am 2. und 3. März 2024 unter den Motto Essen und Trinken statt – das Kreisarchiv des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beteiligt sich am Samstag, 2. März am Aktionstag.

In Thüringen nehmen außerdem Staatsarchive, Kreisarchive, Stadtarchive und Stasi-Unterlagen-Archive in Altenburg, Bad Liebenstein, Erfurt, Gera, Gotha, Greiz und Sömmerda teil.

Weitere Informationen und alle bundesweit teilnehmenden Archive gibt es unter https://www.vda.archiv.net/tag-der-archive/startseite-2.html .