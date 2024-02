Gräfenthal. Nach Hinweisen von Anwohnern musste die Freiwillige Feuerwehr an der L 1098 aktiv werden - was der Grund war und wie es gelöst wurde

Aufgrund von Einwohnerinformationen benachrichtigte Thomas Steiner vom Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge die Polizeiinspektion in Saalfeld, dass drei Bäume im Kurvenbereich der Landesstraße in Höhe der Steinbachsmühle eine Gefährdung für den Verkehr darstellen. In Absprache mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr wurde am späten Nachmittag des Mittwochs die Gräfenthaler Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden fällten die betroffenen Bäume und beräumten die Straße. Nach ca. zwei Stunden konnte die Landesstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.