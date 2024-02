Saalfeld/Rudolstadt. Vollsperrung zwischen Etzelbach und Mötzelbach wird verlängert - die Stauvorschau für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Mit dem nahenden Frühling wird auch der Straßenbau im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wieder intensiviert. Neue Vollsperrungen gibt es demnächst u.a. an mehreren Stellen im Schwarzatal, an der Staumauer Hohenwarte, auf der Saalfelder Höhe und an der Zufahrt zur Alterbucht des Hohenwartestausees.

In Bad Blankenburg soll die Schwarzburger Straße im Bereich des Fußgängerüberwegs bereits ab dem kommenden Montag für vier Wochen gesperrt werden. Die offizielle Umleitung der L 1112 führt dann über die B 88 und Allendorf.

Hier gibt es die gesamte „Stauvorschau“ der Verkehrsbehörde des Landkreises für die nächsten Wochen:

Vollsperrungen

L 1096, Ortsdurchfahrt Röttersdorf: Vollsperrung bis ca. 28.03. wegen Glasfaserausbau; Umleitung über L 1097 und B 90 Wurzbach

L 1112, OD Bad Blankenburg, Schwarzburger Straße: Vollsperrung vom 26.02. bis ca. 22.03.2024 im Bereich Fröbelstraße/ Pestalozzistraße; Umleitung über B 88- Unterköditz- L 1113 Allendorf- Schwarzburg- L 1112

L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145 nach Unterweißbach: Vollsperrung vom 04.03. bis 06.03. wegen Baumfällarbeiten

L 1145, ab Kreuzung L 1147/ L 1145 bis Gemarkungsgrenze Deesbach: kurzzeitige Vollsperrungen an der LSA bis 23.02. mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten wegen Baumfällarbeiten

L 2385, Staumauer Hohenwarte: Vollsperrung am 07.03. zwischen 08 und 12 Uhr

L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

K 140, zwischen Wickersdorf und B 281: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten an der LSA vom 04.03. bis 09.03.

Ortsverbindungsstraße zwischen Etzelbach und Mötzelbach: Vollsperrung verlängert bis 20.03. wegen Baumfällarbeiten

Bucha, Saalthal – Zufahrtstraße zum „Alter“: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten an der LSA am 06.03. von 8 bis 16 Uhr

Halbseitige Sperrungen

B 85, OD Kaulsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA wegen Neubau Radweg über die Saale

L 1050, zwischen Remda und Teichröda: halbseitige Sperrung mit LSA

L 1098, Ortslage Lippelsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.03.2024 wegen Glasfaserausbau

L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Ende Juni wegen Hangsicherung