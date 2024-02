Saalfeld/Rudolstadt. Erstmals gibt der Landkreis in diesem Jahr mehr als sieben Millionen Euro für nicht gesetzlich verankerte Aufgaben aus - darum geht es

Sie machen nur 3,67 Euro von jedem Hundert-Euro-Schein aus, den der Landkreis im Verwaltungshaushalt ausgibt - und doch waren sie über Jahre das am meisten diskutierte Thema in jeder Haushaltsdebatte im Kreistag: die freiwilligen Leistungen. Seit der neue Kreistag vor fünf Jahren gewählt wurde, ist es weitgehend ruhig geworden um jenen kleinen Teil der Ausgaben, zu dem der Kreis Saalfeld-Rudolstadt nicht per Gesetz verpflichtet ist. In diesem Jahr übersteigt der Betrag erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Kreises die Sieben-Millionen-Euro-Grenze. Ein Anlass, mal wieder einen Blick auf das zu werfen, was nach Überzeugung vieler das Leben im Landkreis lebenswert macht.