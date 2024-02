Rudolstadt. Noch bis Samstagabend werden in der August-Bebel-Straße Kunstgegenstände versteigert - Filmteam dreht für Sendung im MDR

Dieser Zuschlag ist der Hammer im doppelten Sinne: Für 30.000 Euro wurde bei der 108. Frühjahrs-Auktion in Rudolstadt ein gläserner Becher versteigert, der mit einem Limit von 240 Euro an den Start gegangen war. Sechs Telefonanbieter lieferten sich eine Schlacht um den seltenen Biedermeier-Becher mit Blumenbukett, der laut Signatur 1814 in Wien gefertigt wurde. „Es handelt sich um ein Fundstück aus einer Einlieferung. Mit bis zu 1500 Euro hätte ich gerechnet, aber 30.000 Euro sind der Wahnsinn“, sagte Anke Wendl, Seniorchefin im gleichnamigen Auktionshaus in der August-Bebel-Straße in Rudolstadt.

Dieser 210 Jahre alte Biedermeier-Becher mit Blumenbukett ging bei der Auktion in Rudolstadt mit einem Mindestgebot von 240 Euro an den Start. Der Zuschlag wurde letztlich für 30.000 Euro erteilt. © Auktionshaus Wendl | Auktionshaus Wendl

„Irre Preise“ habe auch eine Waffensammlung aus einem Thüringer Nachlass erbracht. Reihenweise vierstellige Beträge legten die Käufer für verschiedene Säbel sowie Pallasche, Hieb- und Stichwaffen der ungarischen Reiterei, aus dem 18. und 19. Jahrhundert hin. Eine Fliegerarmbanduhr, die am 9. September 1942 an den Reichsminister der Luftfahrt, Hermann Göring, verkauft wurde, erhielt am Freitag den Zuschlag für 5000 Euro.

Auch Uhren und Spielzeug sind gut gelaufen

Gut gelaufen seien auch andere hochwertige Uhren und Spielzeug. Eine über 60 Jahre alte Armbanduhr von Rolex ging für 1700 Euro weg, verschiedene Taschen-, Sprungdeckel- und Kaminuhren ebenfalls für vierstellige Beträge. Zum Abschluss der Frühjahrsauktion am Sonnabend kommen noch einmal Gemälde und Zeichnungen unter den Hammer, die zum Kerngeschäft des Kunst-Auktionshauses Wendl gehören. Bis zum Abend kann direkt im Saal oder im Internet geboten werden, wo man die Auktion live verfolgen kann.

Ein Team des MDR drehte während der Frühjahrsauktion in Rudolstadt zwei Tage lang für die Sendung "Der Osten - Entdecke, wo du lebst". Die Ausstrahlung ist im Frühjahr geplant. © Anke Wendl | Anke Wendl

Begleitet wurde die 108. Auktion zwei Tage lang von einem Team des MDR-Fernsehens, das die Erfolgsgeschichte des von Martin Wendl gegründeten Rudolstädter Auktionshauses für eine Sendung aus der Reihe „Der Osten - Entdecke, wo du lebst“ aufgreift. Der 45-minütige Beitrag soll voraussichtlich im Frühjahr ausgestrahlt werden.