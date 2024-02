Saalfeld/Potsdam. Privates Bahnunternehmen aus Potsdam organisiert mehrere Volldampf-Touren nach und in Thüringen - was wann genau geplant ist

Diesen Termin sollten sich Nostalgiker, Bahnfreunde und Trainspotter dick im Kalender anstreichen: Was vor 50 Jahren Normalität auf dem Saalfelder Bahnhof war, kehrt Anfang April für drei Tage an die Saale zurück. Das private Bahnunternehmen Wedler Franz Logistik (WFL) GmbH & Co. KG organisiert vier Volldampftouren nach und in Thüringen. Im Mittelpunkt steht dabei die 90 Jahre alte Schnellzugdampflok 03 2155.