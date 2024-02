Der Gründer der "Brücke nach Bosnien" und ehemalige namhafte Pizzabäcker aus Probstzella, Tommy Kadriz, hat am Mittwoch Pakete voller Tütensuppen an die Tafel Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld übergeben. Entgegengenommen wurde die insgesamt 250 Kilogramm wiegende Spende durch Sabine Marohn und Jörg Wagner. © OTZ | Guido Berg