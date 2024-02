Königsee. Spendenaktion für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz erbrachte fast 2350 Euro

Am 2. März lädt das Max-Näder-Gymnasium in Königsee von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Im Vorfeld dieses Tages erreichten die Reaktion die Zeilen von Constanze Wünsche: Sie schreibt: „Am Mittwoch vor den Winterferien war Uwe Köhler an unserem Gymnasium zu Gast. Er arbeitet beim Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz und Alexandra und Sidney konnten gemeinsam mit dem Kurs A25 und der 6b stellvertretend für unsere Schulgemeinschaft in seine Hände symbolisch die an unserem Gymnasium von euch Schülerinnen und Schülern sowie von den Gästen unseres Weihnachtskonzertes und von dem Lehrerkollegium sowie dem weiteren Personal gesammelte Summe von 2.349,33€ übergeben. Das ist ein richtig toller Betrag, der die wichtige Arbeit des Hospizes unterstützt.“