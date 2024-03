Rudolstadt. Landratsamt gewährt Einblicke in den Bestand - vom Braurecht über historische Karten bis zum „Saalfelder Kreisblatt“

Rund vier Kilometer – so lang ist der Bestand des Kreisarchivs Saalfeld-Rudolstadt. Einen Einblick in die Vielzahl an Dokumenten hat die Abteilung am vergangenen Samstag zum „Tag der Archive“ gegeben. Bei Führungen hatten Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Räume des Kreisarchivs zu besichtigen und Unterlagen anzusehen. Neben Akten des heutigen Landratsamtes beinhaltet das Kreisarchiv unter anderem Schriftgut von einzelnen Gemeinden wie Oberschöbling, Zeitungen – etwa Ausgaben des Saalfelder Kreisblatts aus dem 19. Jahrhundert – und historische Karten. Da in diesem Jahr der „Tag der Archive“ unter dem Motto „Essen und Trinken“ stand, präsentierte das Kreisarchiv beispielsweise auch Dokumente zum Braurecht der Stadt Leutenberg.

Ein Archiv sei per se auf Wachstum angelegt, meinte Kreisarchivar Martin Gretscher während des rund einstündigen Rundgangs im Untergeschoss des Landratsamtsgebäudes in Rudolstadt. Die meisten Unterlagen seien offen einsehbar, manche hingegen – wenn es sich um privaten Angelegenheiten handelt – aus Gründen des Datenschutzes nicht für jedermann zugänglich.

Kreisarchiv ist für Verwaltung und Bürger da

Kernaufgabe des Kreisarchivs sei die Beantwortung von Anfragen, etwa von Privatpersonen oder anderen Abteilungen des Landratsamtes. „Das Kreisarchiv ist nicht nur für die Verwaltung da, sondern vor allem auch für die Bürger“, machte Gretscher deutlich. Des Öfteren werde er auch nach „der Akte“ gefragt. Gemeint sei damit meistens die Stasiakte, die sich aber nicht im Kreisarchiv, sondern in den dafür zuständigen Stasi-Unterlagen-Archiven – in Thüringen: Erfurt, Gera und Suhl – befindet, wies der Kreisarchivar hin.

Ausgestellte Akten und Dokumente, unter anderem zum Braurecht der Stadt Leutenberg, beim Archivtag in Rudolstadt. © Landratsamt | Johannes Weedermann

Über die positive Resonanz und die rege Teilnahme freute sich auch Nicole Heidrich, Leiterin des Amts für Innere Verwaltung, zu dem das Kreisarchiv gehört. Es war das erste Mal, dass die Einrichtung zum bundesweiten „Tag der Archive“ seine Türen öffnete. In Zukunft solle dies aber öfter geschehen, versichert Heidrich.

Anfragen nimmt das Kreisarchiv schriftlich per Post an Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Kreisarchiv, Schwarzburger Chaussee 12, 07407 Rudolstadt oder per E-Mail an kreisarchiv@kreis-slf.de entgegen.