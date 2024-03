Saalfeld/Rudolstadt. Saalfelder Traumgarten im Fernsehen, „Scheiße am Schuh“ an der Schremsche in Rudolstadt und ein besonderer Scheck aus der Apotheke

Kunstvoller Traumgarten kommt in den MDR

Viel zu entdecken gibt es in einem Künstlergarten in Saalfeld, der am Sonntag den Weg ins Fernsehen findet. Simone Müller-Volk hat mit ihrem Mann zwar nur 150 Quadratmeter Garten zur Verfügung, allerdings befindet sich dieser direkt an der alten Stadtmauer und bietet Einblicke, die es selten gibt. „Die Tonarbeiten von Gunter Müller, die sich an vielen Plätzen im Garten wiederfinden, machen ihn zudem einzigartig“, heißt es in einer Mitteilung des MDR-Fernsehens.

MDR GARTEN – die Ratgebersendung fürs Grüne läuft am Sonntag 8.30 Uhr im MDR Fernsehen, am darauffolgenden Samstag 12.15 Uhr. Die Sendung steht ab Sonnabend auch ein Jahr lang in der ARD-Mediathek.

Wohngebietsfrühstück mit Rudolstädter Autor

Am Sonntag findet im Rahmen eines Wohngebietsfrühstücks eine Lesung mit dem Rudolstädter Autor und Museologen Dieter Scheidig statt. Gelesen wird eines seiner jüngsten Werke, „Scheiße am Schuh“. Beginn ist um 10.30 Uhr am Schremsche-Sportplatz in Schwarza.

"Scheiße am Schuh" von dem Rudolstädter Autor Dieter Scheidig. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Gertruden-Apotheke unterstützt Jugendfeuerwehr

750 Euro für die Jugendfeuerwehr hat die Feuerwehr Saalfeld/Saale von der Gertruden-Apotheke erhalten. Apotheken-Inhaberin Dana Geč übergab den Scheck laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung an Oberbrandmeister Robert Feist und Leonard Zeh, Jugendgruppenleiter der Feuerwehr Saalfeld-Mitte.

„Wir freuen uns und sind dankbar, dass die Gertruden-Apotheke die Saalfelder Feuerwehr unterstützt. Mit dem Geld wollen wir Seile anschaffen, mit denen die Jugendfeuerwehr Knoten üben kann“, berichtet Feist.

Apotheken-Inhaberin Dana Geč übergab den Scheck an Oberbrandmeister Robert Feist und Leonard Zeh, Jugendgruppenleiter der Feuerwehr Saalfeld-Mitte. © Stadt Saalfeld | Sina Rauch

Das Geld stammt aus der alljährlichen Kalenderaktion der Gertruden-Apotheke. In der Weihnachtszeit verteilt die Apotheke gegen eine Spende Kalender an ihre Kunden. Dabei sind Ende 2023 insgesamt 480 Euro zusammengekommen, die von Dana Geč auf 750 Euro aufgestockt wurden.